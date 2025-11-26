RWE et Apollo Global Management concluent une transaction portant sur le réseau électrique allemand

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité allemande RWE RWEG.DE et l'investisseur américain Apollo Global Management APO.N ont déclaré mercredi qu'ils avaient conclu avec succès leur opération de partenariat pour une coentreprise destinée à financer la modernisation du réseau électrique en Allemagne.

La nouvelle coentreprise contribuera à financer l'expansion du réseau de transport d'électricité, Apollo apportant un financement de 3,2 milliards d'euros (3,7 milliards de dollars).

La coentreprise détient la participation de 25,1 % de RWE dans Amprion, l'un des quatre opérateurs de réseaux électriques du pays.

"RWE conserve le contrôle opérationnel de la coentreprise et continue de gérer la participation d'Amprion tout en consolidant la coentreprise dans ses états financiers", a déclaré RWE dans un communiqué.

Le réseau électrique allemand a besoin d'investissements importants pour faire face à la croissance des énergies renouvelables et pour faciliter la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. (1 dollar = 0,8639 euro)