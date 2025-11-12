RWE: Ebitda ajusté à neuf mois supérieur aux attentes avec la cession d'un projet de centre de données en GB

Le logo du fournisseur d'électricité allemand RWE

RWE, premier producteur d’électricité en Allemagne, a fait état mercredi d'un bénéfice supérieur aux attentes sur les neuf premiers mois de l’année, porté par un gain comptable de 225 millions d'euros lié à la cession d'un projet de centre de données à un grand fournisseur de services cloud.

L'Ebitda ajusté pour les neuf premiers mois a reculé de 13% pour atteindre 3,48 milliards d'euros, dépassant les 3,14 milliards attendus dans un consensus fourni par l'entreprise.

Ce résultat s'explique principalement par la vente du projet de centre de données, situé sur le site d'une ancienne centrale au charbon en Grande-Bretagne, à un "hyperscaler", a déclaré RWE.

Le terme "hyperscaler" fait généralement référence aux grands fournisseurs de services cloud tels que Meta Platforms, Amazon, Microsoft et Alphabet's Google, des entreprises qui prévoient d'importants investissements pour construire davantage de centres de données et alimenter le calcul intensif lié à l'IA.

"L'essor de l'IA stimule la demande mondiale d'électricité et, par conséquent, celle des d'énergies renouvelables", a déclaré Michael Mueller, directeur financier de RWE.

"Ce sont de bonnes perspectives pour notre activité".

Selon Barclays, les investissements des cinq grands "hyperscalers", dont Oracle, devraient à peu près doubler entre 2024 et 2027 pour atteindre 500 milliards de dollars (428,74 milliards d'euros) par an.

(Rédigé par Christoph Steitz, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)