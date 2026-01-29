 Aller au contenu principal
RWE construit un système de stockage par batteries de 400 mégawatts en Basse-Saxe
RWE annonce la construction de la plus grande installation de stockage par batteries de la région de Lingen, en Basse-Saxe.



RWE construit un système de stockage par batteries de 400 mégawatts (MW) sur les anciens locaux de Dralon, au nord-est de la centrale électrique à gaz d'Emsland.

L'installation prévue pourra délivrer sa puissance maximale pendant au moins deux heures. Cela correspond à une capacité de stockage d'au moins 800 mégawattheures (MWh).

Le parc de batteries abritera plus de 200 unités de batteries lithium-ion. Plus de 100 onduleurs, plus de 50 transformateurs moyenne tension et deux hautes tensions, ainsi que deux panneaux d'interrupteurs.

Nikolaus Valerius, DG de RWE Generation : " Alors que les centrales au gaz interviennent lorsque l'éolien et le solaire ne fournissent pas d'énergie pendant des heures ou des jours, les installations de batteries comblent principalement les périodes de pic de charge à court terme. Notre nouvelle installation de stockage par batteries à Lingen absorbera ou injectera de l'énergie en quelques millisecondes, selon la demande. Cela apportera donc une contribution importante à la stabilité du réseau et à la fiabilité des prix de l'électricité. "

