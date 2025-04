RWE: construction d'une nouvelle centrale photovoltaïque information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 15:04









(CercleFinance.com) - RWE a débuté les travaux de construction d'une nouvelle centrale photovoltaïque dans le district de Düren, près de la commune de Niederzier, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.



Le groupe va installer 22 000 modules solaires sur une surface de 12 hectares à l'extrémité ouest de la mine à ciel ouvert de Hambach.



La mise en service de la nouvelle centrale photovoltaïque est prévue en septembre. Elle sera d'une capacité de 13,9 mégawatts et produira de l'électricité verte pour alimenter 4 500 foyers.



Le groupe indique dans son communiqué que deux grandes installations photovoltaïques sont déjà en service dans la mine à ciel ouvert de Hambach. Les deux centrales ont une capacité cumulée de 47,2 MW et peuvent ainsi alimenter environ 14 500 foyers en électricité verte.





