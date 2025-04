RWE: construction d'un parc éolien en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 16:59









(CercleFinance.com) - RWE annonce la construction d'un nouveau parc éolien en Allemagne. Le groupe va construire quatre éoliennes d'une puissance installée totale de 22,8 mégawatts (MW) près de Papenhagen, à coté de la petite ville de Grimmen, dans le district de Poméranie-Occidentale-Rügen.



La mise en service est prévue pour la mi-2026. Ces instalations alimenteront environ 20 000 foyers en électricité verte.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europa & Austrailia : ' Nous continuons d'accélérer l'expansion de l'énergie éolienne en Allemagne et développons notre parc éolien dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale'.



'Nous versons volontairement 0,2 centime par kilowattheure produit aux communautés locales. Cela signifie un revenu annuel estimé à 130 000 euros pour le parc éolien près de Papenhagen' rajoute Katja Wünschel.





