RWE bien orienté après un accord avec Washington sur ses baux éoliens offshore

RWE gagne 2% à 56,4 EUR à Francfort, à la suite de l'annonce d'un accord de règlement d'un montant de 1,22 MdUSD avec le Département de l'Intérieur des Etats-Unis afin de renoncer à ses baux pour l'éolien offshore au large de New York, de la Californie et de la Louisiane.

Le groupe énergétique rappelle avoir obtenu ces baux auprès du gouvernement américain dans le cadre d'un engagement à long terme visant à développer la capacité éolienne offshore dans les eaux américaines, ainsi qu'avoir investi plus d'1 MdUSD dans ces baux et dans le développement de ces projets.

Après mûre réflexion, RWE estime qu'il n'existe aucune voie permettant à ces projets d'être autorisés aux Etats-Unis dans un avenir prévisible, et a donc conclu un accord avec Washington lui permettant de rediriger ses ressources vers des projets énergétiques pouvant être menés avec davantage de certitude.

Ainsi, il prévoit d'investir 900 MUSD afin d'acquérir une participation indirecte de 16% dans un projet de gaz naturel liquéfié (GNL) en Louisiane, ces fonds devant servir à financer la construction d'un terminal.

Le groupe a également signé un accord de réservation de turbines de 300 MUSD garantissant une capacité de production future afin de répondre à la demande croissante d'électricité aux Etats-Unis, alors qu'il développe un portefeuille de 15 projets de centrales à gaz naturel dans le pays.

"Ces investissements permettront de fournir des solutions énergétiques abordables et fiables tout en soutenant les emplois américains, en améliorant la fiabilité du réseau et en renforçant la sécurité énergétique", explique le groupe allemand.