RWE: bien orienté après ses résultats à neuf mois

information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - RWE gagne près de 2% à Francfort, après la publication d'un EBITDA ajusté de 6,15 milliards d'euros et d'un résultat net ajusté de 3,38 milliards sur les neuf premiers mois de 2023, contre respectivement 3,38 et 1,49 milliard un an auparavant.



Le groupe énergétique allemand explique cette amélioration par l'augmentation des profits tirés de la production d'électricité dans le secteur de l'hydroélectricité, de la biomasse et du gaz, ainsi que par la vigueur des activités d'approvisionnement et de négoce.



RWE confirme donc ses perspectives pour l'ensemble de 2023 (relevées en juillet), à savoir un EBITDA ajusté compris entre 7,1 et 7,7 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat net ajusté entre 3,3 et 3,8 milliards.





