RWE: bénéfice net ajusté de 2.32 MdsE en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - RWE publie un bénéfice net ajusté de 2,32 milliards d'euros au titre de l'exercice 2024, en net repli par rapport à 2023 (4,1 milliards d'euros), mais dans la fourchette haute de ses prévisions 2024, qui visaient un chiffre compris entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros.



Le BPA ajusté ressort donc à 3,12 euros, contre 5,51 euros un an plus tôt, au-dessus des prévisions (2,9 euros).



À 5,68 milliards d'euros, l'EBITDA ajusté s'inscrit également dans la fourchette haute des attentes (5,2 à 5,8 milliards d'euros), tandis que l'EBIT ajusté s'établit à 3,56 milliards d'euros (prévisions 2024 : 3,2 à 3,8 milliards d'euros).



Compte tenu de la bonne performance commerciale, RWE confirme la proposition de dividende de 1,10 E par action pour l'exercice 2024, soit 0,10 E de plus que l'année précédente.



Pour l'exercice en cours, RWE prévoit un EBITDA ajusté compris entre 4,55 et 5,15 milliards d'euros et un résultat net ajusté entre 1,3 et 1,8 milliard d'euros.



' Ces prévisions reposent sur l'hypothèse d'une normalisation des marges issues des ventes d'électricité et de l'optimisation à court terme de l'exploitation des centrales ', indique RWE, précisant que la mise en service de nouveaux parcs éoliens et solaires ainsi que d'installations de stockage par batteries aura un impact positif.



Enfin, RWE confirme ses objectifs de bénéfice par action à moyen et long terme malgré une baisse des investissements. L'entreprise prévoit d'atteindre un bénéfice ajusté par action d'environ 3 E en 2027. L'objectif pour 2030 reste inchangé, à environ 4 E par action. L'entreprise vise à augmenter le dividende de 5 % à 10 % par an jusqu'en 2030.







Valeurs associées RWE 31,930 EUR XETRA -3,39%