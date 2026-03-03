RWE a signé un accord d'achat d'électricité avec Amazon
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 13:14
La capacité de 110 MW devrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter l'équivalent de plus de 139 000 foyers allemands chaque année.
Le parc éolien offshore Nordseecluster est situé en mer du Nord allemande, à environ 50 kilomètres au nord de l'île allemande de Juist.
Le projet est développé en deux phases : Nordseecluster A, d'une capacité totale de 660 MW, est actuellement en construction et prévue pour une mise en service début 2027. La deuxième phase, Nordseecluster B, apportera 900 MW supplémentaires avec une exploitation commerciale prévue pour 2029.
En Allemagne, Amazon dispose déjà de six projets solaires sur site. Le nouveau PPA avec RWE est le quatrième PPA d'éolien offshore à grande échelle d'Amazon en Allemagne. Au total, ces 10 projets ont une capacité de plus de 790 MW.
Une fois pleinement opérationnels, ils devraient produire suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter l'équivalent de plus de 1 000 000 de foyers allemands par an.
Ulf Kerstin, directeur commercial chez RWE Supply & Trading, a déclaré : " Les accords d'achat d'électricité comme celui-ci avec Amazon sont cruciaux pour accélérer la décarbonation de l'Allemagne tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement à long terme. En permettant des projets offshore à grande échelle comme le Nordseecluster, nous pouvons apporter une électricité plus fiable et sans carbone au réseau et soutenir un système énergétique résilient. "
