RWE a émis avec succès sa deuxième obligation verte en dollars
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 16:20
L'obligation a été émise en deux tranches de 1 milliard de dollars américains d'une durée de 10 ans et de 1 milliard de dollars américains d'une échéance de 30 ans, respectivement.
Pour la première tranche, le rendement à l'échéance s'élève à 5,195 %, sur la base d'un coupon de 5,125 % par an et d'un prix d'émission de 99,459 %.
Pour la deuxième tranche, le rendement à l'échéance s'élève à 5,921 %, sur la base d'un coupon de 5,875 % par an et d'un prix d'émission de 99,358 %.
Il s'agit du deuxième placement d'obligations vertes en dollars américains de RWE, après sa première obligation verte en dollars américains en 2024. RWE prévoit d'émettre en moyenne 3,0 à 3,5 milliards d'obligations libellées en devises.
L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net pour financer son programme d'investissement conformément à son cadre de financement vert 2023.
Valeurs associées
|35,610 EUR
|XETRA
|-0,03%
A lire aussi
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes ont terminé pratiquement inchangées mercredi tandis que Wall Street était sur de faibles variations à mi-séance en attendant les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans la soirée. À Paris, le ... Lire la suite
-
L'audiovisuel public fait bloc dans son conflit contre les médias de la galaxie Bolloré, qui est monté d'un cran mercredi: France Télévisions et Radio France ont conjointement dénoncé auprès de l'Arcom une "campagne de dénigrement" de la part de CNews et Europe ... Lire la suite
-
Le groupe de luxe français Kering a nommé Francesca Bellettini directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette du nouveau ... Lire la suite
-
Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, Tesla, NU Holdings, Pirelli, Imerys et Nvidia
🎙 ️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama ! 📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Omar Diebo de Finneko, Marc Dagher ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer