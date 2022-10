Russie : un tableau moins sombre que prévu

Les occidentaux ont réduit leurs achats de pétrole russe mais l'or noir a été réacheminé vers la Chine et l'Inde. (© Lukoil)

Le pays a bien résisté aux sanctions occidentales. Néanmoins, la situation semble difficile à tenir dans la durée.

Près de huit mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’Europe connaît une crise économique aiguë, due en grande partie à l’arrêt des approvisionnements en hydrocarbures russes. Mais qu’en est-il de la situation en Russie ?

Les sanctions économiques et financières prises par les Occidentaux étaient censées mettre le pays à genoux. Force est de constater qu’il n’en est rien à ce jour. La guerre s’enlise et si l’Ukraine a redressé en partie la situation, les dégâts économiques qu’elle a subis sont énormes.

Son PIB devrait enregistrer une chute de 35% cette année, tandis que celui de la Russie ne baisserait que de 3,4%, indique le FMI dans son rapport sur les Perspectives économiques mondiales, publié le 11 octobre. Et pour 2023, le PIB russe ne devrait se contracter que de 2,3%. En juillet dernier, le FMI tablait pourtant sur des baisses respectives de 6% et 3,5% pour ce pays.

Redressement du rouble

Ce tableau moins sombre que prévu reflète, selon le rapport, «la résilience des exportations pétrolières et de la demande intérieure, avec un soutien accru des politiques budgétaire et monétaire et un rétablissement de la confiance dans le système financier».

Au début du conflit, la Banque centrale russe a mené une politique monétaire restrictive, avec une forte hausse de son taux directeur, la mise en place d’un contrôle drastique des capitaux et