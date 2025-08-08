Russie-Rosatom lance l'exploitation d'un gisement d'uranium en Sibérie orientale

Le groupe public nucléaire russe Rosatom a entamé le développement du gisement d'uranium de Shirondukuyskoye, en Sibérie orientale, et prévoit d'y produire le premier uranium en 2028, a déclaré vendredi la division minière de l'entreprise.

Le gisement est situé près de la ville de Krasnokamensk, à proximité de la frontière avec la Chine et la Mongolie, par ailleurs surnommée la "capitale de l'uranium de la Russie"

Le gisement de Shirondukuyskoye a des réserves estimées à 8.000 tonnes d'uranium et 40.000 tonnes de molybdène.

"Le développement du gisement de Shirondukuyskoye est une étape importante dans le développement de l'industrie minière russe de l'uranium", a déclaré la division minière de Rosatom dans un communiqué.

"Ses ressources minérales permettront non seulement de soutenir les volumes de production d'uranium prévus, mais aussi d'assurer le développement à long terme de Krasnokamensk", a-t-elle ajouté.

La Russie n'est que le sixième producteur mondial d'uranium, bien qu'elle contrôle environ 44% de la capacité mondiale d'enrichissement. Le pays importe de l'uranium d'autres pays, principalement du Kazakhstan.

Rosatom prévoit d'augmenter la production nationale d'uranium à 4.000 tonnes d'ici 2030, contre 2.796 tonnes en 2024.

Le groupe public a déclaré qu'avec la mise en service de Shirondukuyskoye, ainsi que des deux gisements voisins d'Argunskoye et de Zherlovoye, la production d'uranium pourrait être augmentée de 2.000 tonnes par an.

La Russie augmente actuellement la part de l'énergie nucléaire dans sa production d'énergie. Selon Rosatom, cette part devrait atteindre 25% d'ici 2045, contre 20% actuellement.

