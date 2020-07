Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Russie-Nouveau week-end de manifestation anti-Kremlin à Khabarovsk Reuters • 25/07/2020 à 10:13









MOSCOU, 25 juillet (Reuters) - Pour le troisième week-end consécutif, des milliers de personnes ont manifesté samedi à Khabarovsk dans l'extrême-orient de la Russie pour protester contre la gestion de la crise politique locale par le président Vladimir Poutine. Les manifestants protestent contre l'arrestation le 9 juillet dernier du gouverneur régional Sergueï Furgal suspecté de meurtre, ce que ce dernier nie. L'arrestation de Sergueï Furgal, dont les sympathisants dénoncent le caractère politique, a entraîné plus de deux semaines de manifestations. Des vidéos de la manifestation montrent des manifestations criant "Honte!" et des slogans réclamant la démission de Vladimir Poutine. Selon les autorités de la ville, la manifestation a rassemblé environ 6.500 personnes mais des médias locaux ont fait état de quelque 20.000 participants. (Andrew Osborn, version française Matthieu Protard)

