Russie-Manifestation à Moscou contre les réformes profitables à Poutine

MOSCOU, 16 juillet (Reuters) - Des centaines de manifestants, pour la plupart munis de masques de protection sur lesquels figurait l'inscription "non", ont défilé mercredi dans la capitale russe Moscou pour appeler à la démission du président Vladimir Poutine et protester contre les réformes ouvrant la voie à son maintien au pouvoir. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées lors de cette manifestation, ont rapporté des témoins et un groupe de surveillance. La police a encerclé les manifestants et a procédé à des interpellations en fin de soirée, après que les contestataires ont pris le chemin de l'un des principaux boulevards moscovites. Selon le groupe de surveillance OVD-Info, plus d'une centaine de personnes ont été placées en détention. La police et le gouvernement russes n'ont pas communiqué pour l'heure sur les arrestations. Des activistes de l'opposition considèrent illégitime le vote sur la révision constitutionnelle et estiment qu'il est temps pour Poutine, au pouvoir depuis plus de deux décennies comme président ou Premier ministre, de se retirer. (Anton Zverev; version française Jean Terzian)

