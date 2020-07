Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Russie-La révision constitutionnelle entrera en vigueur samedi-Kremlin Reuters • 03/07/2020 à 15:09









MOSCOU, 3 juillet (Reuters) - La réforme constitutionnelle approuvée par les électeurs russes entrera en vigueur samedi, a annoncé vendredi le Kremlin. Cette réforme voulue par le président Vladimir Poutine pourrait lui permettre de rester aux commandes jusqu'en 2036, si les Russes le réélisent aux prochains scrutins. Près de huit électeurs russes sur dix ont approuvé cette révision constitutionnelle, un score présenté jeudi par le Kremlin comme un "référendum de confiance triomphal" pour le président russe mais rejeté par l'opposition, qui dénonce des fraudes. Le gouvernement avait encouragé les électeurs à soutenir cette réforme, qualifiée de "coup d'Etat constitutionnel" par ses détracteurs, en leur promettant par tirage au sort des appartements et en organisant des campagnes de communication autour d'autres sujets populaires soumis au même référendum comme le maintien des retraites et l'interdiction de facto des mariages homosexuels. (Polina Ivanova et Alexander Marrow; version française Nicolas Delame)

