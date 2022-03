Russie: BNP PAM renonce aux commissions sur ses fonds suspendus

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Asset Management a indiqué, ce vendredi, qu'elle avait décidé de renoncer aux commissions devant lui être versées dans ses fonds Russian Equity et Europe Emerging Equity. Cette décision s'applique de manière rétroactive, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à nouvel ordre, pour ces deux fonds dont les opérations et le calcul de valeur nette d'inventaire ont été suspendus. La société de gestion française suit le mouvement d'autres gestionnaires dont BlackRock ayant décidé eux aussi de renoncer à leurs commissions de gestion sur leurs fonds suspendus suite aux conséquences boursières de l'invasion russe en Ukraine.