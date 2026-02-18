Rush Street Interactive progresse grâce à des prévisions de recettes optimistes pour l'exercice 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de la société de casino en ligne et de paris sportifs Rush Street Interactive RSI.N ont bondi de 22,8% à 20,80 $ avant le marché

** La société s'attend à ce que les revenus de l'exercice 26 se situent entre 1,38 et 1,42 milliard de dollars, ce qui est supérieur aux attentes des analystes (1,32 milliard de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Les revenus de 324,9 millions de dollars de la société au 4e trimestre dépassent les estimations de 306,2 millions de dollars

** Le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels en Amérique du Nord et en Amérique latine a augmenté de manière significative, ce qui a stimulé la croissance des revenus

** Huit des neuf courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver"; leur PT médian est de 24 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, le RSI a baissé de 12,8 % depuis le début de l'année, contre un gain de 41,6 % en 2025