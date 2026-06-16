Rumeurs autour d'un rapprochement entre Virbac et Céva Santé

Virbac recule après quelques minutes de cotation (-1,29%, à 343,50 euros), après une note d'Oddo BHF dans laquelle le broker indique que Céva pourrait être intéressé par un rapprochement avec le spécialiste de la santé animale.

Selon un article du Journal Des Entreprises, le président de Céva Santé se dit "ouvert à un rapprochement" avec Virbac. Les analystes rappellent que Céva Santé est le numéro 5 de la pharmacie vétérinaire et a généré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, dont 25% en vaccins/biologie et dispose de 32 sites industriels, 21 centres de R&D et de 7 200 salariés. Cette société est très présente sur les volailles et les porcs, alors que Virbac, numéro 6 du secteur est surtout actif sur les animaux de compagnie et les ruminants.

Pour Oddo BHF, le rationnel théorique d'un rapprochement tient des économies d'échelle et de la complémentarité des gammes. Toujours selon le Journal Des Entreprises, Virbac ne semble pas emballé par une union. De son côté, Oddo BHF rappelle que la famille Dick, qui détient 50,09% de Virbac, "a toujours montré sa volonté de rester indépendante".

Les analystes expliquent qu'ils ne croient pas au schéma spéculatif car Virbac semble pleinement concentré sur son plan 2030 et veut garder son ADN familial.

La recommandation sur Virbac reste à surperformance, avec un objectif de cours de 409 euros, soit un potentiel de hausse de 20%.