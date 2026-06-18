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Rumble bondit et change de nom pour devenir RUM Group après le rachat de Northern Data
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 00:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** Les actions de Rumble ( RUM.O ), plateforme vidéo et fournisseur de services cloud, ont progressé de 16,5% pour atteindre 8,46 dollars lors des négociations après clôture

** La société annonce que son nouveau nom sera RUM Group, à compter du 18 juin, après la finalisation de l'acquisition de la société allemande Northern Data, spécialisée dans l'IA dans le cloud

** RUM Group chapeautera deux divisions : Rumble et Quake AI

** Quake AI combine les offres de Northern Data et les services cloud de Rumble

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse d'environ 15% depuis le début de l'année

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