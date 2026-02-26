Rubric Capital indique aux investisseurs que certaines sociétés de crédit privées utilisent des outils comptables pour masquer l'effet de levier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article, pas de changement dans le texte.) par Nell Mackenzie

Certaines sociétés de crédit privées qui empruntent auprès d'investisseurs particuliers pourraient embellir leur santé financière. Rubric Capital, un fonds spéculatif de 3 milliards de dollars fondé par un ancien gestionnaire vedette de Point72, a averti ses bailleurs de fonds dans une lettre dont Reuters a pris connaissance.

Le fonds spéculatif a déclaré que certaines sociétés de développement commercial (BDC), qui prêtent aux petites entreprises, transfèrent des emprunts du bilan entre les trimestres, ce qui les fait paraître moins endettées, comme le montre la lettre du 18 février. La dette réapparaît ensuite au bilan quelques jours après la fin du trimestre, ajoute la lettre.

"Notre principale conclusion de ce comportement est que les réductions de distribution sont si inquiétantes que certains mauvais acteurs jouent à des jeux comptables semblables à ceux d'Enron", indique la lettre.

Selon la lettre, les entreprises utilisent des prêts de type "repo" auprès d'une banque d'investissement particulière pour masquer la dette.

Rubric Capital n'a pas donné le nom de la banque ni des BDC concernées et Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante si cette pratique est déployée et à quelle échelle.

Rubric Capital n'a pas souhaité faire de commentaire lorsqu'elle a été contactée par Reuters. Le marché du crédit privé a été saisi d'anxiété ces derniers mois depuis les faillites du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor l'année dernière. Les retombées ont renforcé la surveillance d'un marché qui s'est développé rapidement, attirant d'importants investissements institutionnels et augmentant les prêts aux entreprises au cours des dernières années. Une nouvelle vague d'incertitude a éclaté ces dernières semaines.

Selon une note de la Banque des règlements internationaux datant de juillet, le secteur des BDC gère plus de 300 milliards de dollars d'actifs et représente environ un quart des prêts directs aux États-Unis. Ces véhicules d'investissement à capital fixe peuvent être privés ou cotés en bourse.

Enron a fait faillite en 2001 après avoir utilisé des véhicules hors bilan et d'autres astuces comptables pour dissimuler des dizaines de milliards de dollars de dettes.