Rubis: vise une amélioration du résultat net part du groupe

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 1 596 ME pour le 3ème trimestre 2023, en baisse de 22 % par rapport au 3ème trimestre 2022, dans un contexte de repli des prix du pétrole par rapport à la même période de l'exercice précédent (-8 %).



Dans le prolongement du 2ème trimestre, les volumes de GPL ont continué de progresser à un rythme dynamique au 3ème trimestre. La marge est restée stable, soutenue par une forte demande du vrac au Portugal et au Maroc, avec une croissance particulièrement élevée des céramistes.



Le Groupe réaffirme que 2023 sera un nouvel exercice d'amélioration du résultat net part du Groupe par rapport à 2022 (ajusté de la dépréciation du goodwill).



' L'EBITDA devrait se situer entre 690 ME et 730 ME, et le dividende progressera dans la lignée de la politique de distribution du Groupe. Les flux de trésorerie des activités traditionnelles pourront soutenir tant la croissance des dividendes que les investissements pour assoir la croissance durable de l'entreprise ' indique la direction.





