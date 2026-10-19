Rubis veut changer de statut juridique

Rubis annonce ce jour un projet de transformation en une société anonyme dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, une évolution qui "constitue une nouvelle étape dans le processus de succession et de transition managériale engagé par les deux fondateurs".

Après un examen approfondi de cette proposition, le conseil de surveillance a considéré que celle-ci était conforme à l'intérêt social de Rubis et de ses actionnaires et, en conséquence, a émis à l'unanimité un avis favorable sur le projet présenté par la gérance.

Cette transformation permettrait notamment d'assurer une forte continuité managériale autour de Jean-Christian Bergeron, appelé à présider le directoire aux côtés de Marc Jacquot (finance, informatique et énergies renouvelables) et de Fred Royer (bitume et développement commercial).

Elle permettrait aussi de renforcer le statut boursier grâce à une structure juridique simplifiée, d'accroître la flexibilité stratégique et financière, ainsi que de garantir un actionnariat stable, les anciens associés commandités s'engageant à conserver leurs titres pendant deux ans.

La transformation entraînerait la disparition des droits spécifiques attachés à la qualité d'associé commandité. A ce titre, les associés commandités se verraient attribuer 12,7 millions d'actions Rubis nouvellement émises.

Le conseil de surveillance de Rubis serait composé de ses 11 membres actuels et serait élargi pour accueillir Jacques Riou et Clarisse Gobin-Swiecznik ; Marc-Olivier Laurent en conserverait la présidence.

La réalisation de la transformation est soumise à l'obtention d'une décision de non-lieu à une offre publique de retrait rendue par l'AMF, ainsi qu'à l'approbation de la transformation par l'assemblée générale des actionnaires commanditaires de Rubis, qui se tiendrait le 9 décembre.