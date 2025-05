Rubis: un cadre-dirigeant de Michelin coopté au conseil information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Compte tenu de la démission de Nils Christian Bergene le 15 mai, Rubis indique que son conseil de surveillance a décidé de coopter, en qualité d'administrateur indépendant, Antoine Sautenet, directeur du développement durable de Michelin.



Il siège au conseil à compter du 21 mai et, sous réserve de sa ratification par la prochaine AG, pour la durée du mandat restant à courir de Nils Christian Bergene, soit jusqu'à l'issue de l'AG qui sera appelée à statuer en 2027 sur les comptes 2026.



Par ailleurs, le conseil de surveillance a émis un avis positif sur les deux projets de résolutions proposées par la Compagnie Nationale de Navigation (CNN), que le collège de la gérance a en conséquence agréées, sur sa recommandation.



Pour rappel, la CNN, actionnaire détenant plus de 9% de son capital social de Rubis, propose dans ces projets de résolutions, les nominations de Patrick Molis et d'Anne Lauvergeon comme membres du conseil pour trois ans.





Valeurs associées RUBIS 29,1400 EUR Euronext Paris -1,02%