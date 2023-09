Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rubis: réitère ses objectifs pour l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 18:20

(CercleFinance.com) - Rubis publie un chiffre d'affaires de 3324 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le même temps, le résultat brut d'exploitation (RBE) progresse de 30%, à 409 ME, et le résultat net part du groupe est quasiment stable, passant de 170 à 171 ME.



'Les plans ambitieux que nous nous sommes fixéspour 2023 se déroulent comme prévu, ce qui nous permet de disposer d'une certaine visibilité sur notre performance 2023. En supposant que les conditions de marchérestent stables, nous pensons pouvoir atteindre un RBE de690à 730ME en 2023et réitérons notre objectif de croissance de la distribution de dividendes,en ligne avec la politique de distribution du Groupe' a indiqué Clarisse Gobin-Swiecznik, gérante.