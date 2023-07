Rubis Photosol investit en Italie

(AOF) - Classé parmi les cinq premiers producteurs d’électricité photovoltaïque en France, Rubis Photosol concrétise son déploiement européen en réalisant son premier investissement en Italie, via l’acquisition d’un portefeuille de 10 projets photovoltaïques et agrivoltaïques dans la région italienne du Lazio, représentant un total d’environ 100 MWc. L’acquisition de chacun de ces projets est conditionnée à l’obtention du stade RTB (« Ready-to Build1 ») par le vendeur Ib Vogt GmbH, l'une des principales plateformes de développement d’énergie solaire à grande échelle.

L'accord signé est un engagement ferme de Photosol à racheter 10 projets identifiés au cours des 12 à 18 prochains mois dès qu'ils auront atteint le stade RTB. Les deux premiers projets ayant atteint le stade RTB ont été acquis par Rubis Photosol le 28 juin 2023. Ils représentent une puissance totale de 25 MWc.

Parmi les huit projets restants, deux ont obtenu leur permis de construire, et six sont au stade avancé de développement. Les constructions démarreront fin 2023. L'intégralité des projets du portefeuille sera mise en service en 2025 et 2026.

Les investissements pour la réalisation de ce portefeuille sont estimés à un maximum de 100 millions d'euros (y compris acquisition des terrains). Pris dans leur ensemble, ces 10 projets permettront de générer annuellement environ 150 GWh d'électricité verte.

Rubis Photosol lance également la création de deux autres plateformes de développement de projets en Espagne et en Pologne. Ces filiales ont signé dans chacun de ces deux pays des partenariats de co-développement avec des acteurs locaux expérimentés dont la mission est d'identifier et de développer de nouveaux projets solaires et de stockage d'énergie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un français de la distribution de GPL, avec des positions de n° 1 ou 2 dans la plupart des pays, créé en 1990 ;

- Chiffre d’affaires de 7,1 Md€ réalisé dans la distribution d’énergie et les supports et services pour la quasi-totalité des revenus, et diversifié depuis 2022 dans les énergies renouvelables ;

- Présence internationale forte, répartie entre l’Afrique pour 44 %, les Caraïbes pour 36 % et l’Europe (France, Espagne et Portugal) ;

- Modèle d’affaires alliant faible exposition au cycle économique, et décentralisation via les circuits courts et l’autonomie des managers, 60 % des facturations provenant de contrats liés aux variations du cours de brut et maintenant un taux de marge constant ;

- Capital éclaté mais non opéable, en raison de la présence d’associés commandités et gérants avec 2,3 % du capital (Gilles Gobin et Jacques Riou), le groupe Marcel Dassault étant 1er actionnaire avec 5,75 % des titres) ;

- Structure financière un peu tendue avec une dette nette de 1,1 Md€ à fin juin donnant un effet de levier de 2,1.

Enjeux

- Croissance portée par des facteurs structurels à l’industrie pétrolière : complexité de la logistique, réglementation accrue des normes de stockage et tendance à des cessions des activités de distribution par les majors ;

- Stratégie environnementale « Feuille de route 2022-2025 » visant pour 2030 un recul de 30 % vs 2019 des émissions de carbone :

- focalisée sur la prévention de la pollution des eaux et sols, la baisse des rejets dans l’air et le dessalement de l’eau de mer de la raffinerie des Antilles, l’économie circulaire et le recours aux énergies renouvelables,

- intégrée dans le modèle économique : recours au PL comme énergie de transition en Afrique, promotion des énergies moins carbonées (gaz liquéfiés, biocarburant), diversification dans le solaire et l’hydrogène,

- légitimée par l’intégration de critères ESG aux lignes de crédit existantes ;

- Stratégie de croissance externe dans les énergies renouvelables : prise de participation de 18,5 % dans Hydrogène de France, numéro 1 mondial de l’électricité produite à partir de l’éolien ou solaire associés à des piles à hydrogène, rachats des français Photosol, spécialiste des centrales solaires et des actifs de panneaux de toitures de Mobexi ;

- Expertise en croissance externe, en Afrique et dans les Caraïbes et remodelage porteur du portefeuille d’activités : après la déconsolidation de l’activité de stockage dans la société commune avec I Squared Capital, recentrage sur l’Europe de l’ouest d’une part, les produits chimiques et les biocarburants d’autre part.

Défis

- Retour à un allègement de la dette totale, accrue par les engagements de Photosol, compensés cependant par la visibilité apportée par une durée de contrats de 20 ans ;

- Dans les renouvelables, réalisation des projets de Photosol et renforcement du positionnement dans les installations photovoltaïques ;

- Réalisation des objectifs à moyen terme de la division renouvelables : contribution de 25 % au bénéfice d’exploitation et, au minimum, 2,5 GW de capacités photovoltaïques installées en France d'ici 2030 ;

- Vers une transition familiale de la direction, préparée par les gérants-fondateurs.

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.