Rubis: le titre intègre la 'High Five' de Portzamparc

(CercleFinance.com) - L'action Rubis navigue à contre-courant du marché parisien et s'inscrit en hausse mercredi matin alors que les analystes de Portzamparc ont intégré le spécialiste de l'aval pétrolier à leur liste de valeurs préférées ('High Five').



Dans sa note, le bureau d'études évoque une 'croissance à prix discount' sachant qu'il pronostique une croissance d'au moins 30% du résultat net du groupe cette année, alors que son multiple de valorisation Valeur d'entreprise/Ebitda évolue à 4,9x, très loin de sa moyenne de 9,2x sur cinq ans.



Portzamparc affiche une recommandation 'acheter' sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 36,6 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 70%.



Vers 10h40, le titre progressait de 0,4% après avoir gagné jusqu'à 0,7% en début de séance.





Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +0.74%