Rubis: le concert Patrick Molis détient 9,4% du capital

(CercleFinance.com) - Le concert de l'homme d'affaires Patrick Molis a franchi en hausse les seuils des 6%, 7%, 8% puis 9% des actions et des droits de vote de Rubis , selon un communiqué publié vendredi par la société.



Depuis le 8 avril, la Compagnie nationale de navigation (CNN), l'entreprise de transport maritime dont Patrick Molis est le président, détient près de 9,1% des actions ordinaires et 8,9% des droits de vote du groupe énergétique.



Le concert familial Molis contrôle quant à lui quelque 9,4% des actions ordinaires et 9,2% des droits de vote de Rubis, est-il précisé.



Cette déclaration intervient à la suite de l'acquisition de 743.040 actions sur le marché et de plus de 3,38 millions d'actions hors marché, dans le cadre d'un contrat financier à terme que la CNN a conclu avec une banque contrepartie.



L'opération doit donner lieu à une série d'options d'achat et de vente avec la banque contrepartie dont l'expiration est prévue entre le 1er novembre 2027 et le 18 septembre 2028.





Valeurs associées RUBIS 24,920 EUR Euronext Paris +7,04%