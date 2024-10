Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - La société spécialisée dans le secteur de l'énergie Rubis indique que son collège de la gérance a décidé de lancer un programme de rachat d'actions, et a désigné un prestataire de services d'investissement indépendant chargé de l'exécuter.



La période de rachat débute ce jour et s'achèvera au plus tard le 29 novembre pour un nombre maximal d'un million d'actions et avec un prix maximal d'achat de 50 euros (hors frais et commissions) par action, soit pour un montant maximal de 50 millions d'euros.



Les actions acquises seront annulées, ce programme reflétant la volonté du management de contrôler la dilution (impactant le BPA) engendrée par les émissions d'actions en faveur des collaborateurs du groupe (PEE, actions de performance, stock-options).





