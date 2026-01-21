 Aller au contenu principal
Rubis lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 11:19

A contre-courant d'une tendance légèrement baissière à Paris, Rubis avance de près de 1% après l'annonce du lancement d'un programme de rachat d'actions, sur décision du collège de la gérance du groupe spécialisé dans le domaine de l'énergie.

Les actions acquises seront conservées afin d'être cédées à des salariés et/ou des mandataires sociaux dans le cadre d'une opération d'actionnariat salarié réservée aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise.

La période de rachat débute ce 21 janvier et s'achèvera au plus tard le 27 février pour un nombre maximal de 400 000 actions et avec un prix maximal d'achat de 50 euros (hors frais et commissions) par action, soit pour un montant maximal de 20 000 000 euros.

Rubis a désigné un prestataire de services d'investissement indépendant chargé d'exécuter le programme de rachat d'actions.


