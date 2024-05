Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: deux nominations proposées par le conseil information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Suite aux demandes reçues de deux actionnaires d'inscription de résolutions à l'ordre du jour de l'AG du 11 juin, le conseil de surveillance de Rubis se dit favorable à la nomination de Ronald Sämann, actionnaire de longue date, comme nouveau membre.



Il propose aussi de soumettre la candidature d'Isabelle Muller à l'AG, mais émet à l'unanimité un avis négatif sur les résolutions proposées par la Compagnie Nationale de Navigation, visant à refondre profondément le conseil et en prendre le contrôle.



La gérance recommande de suivre l'avis du conseil de surveillance, les deux instances se disant 'engagées à poursuivre l'amélioration des travaux du conseil et le renforcement du dialogue avec les actionnaires pour toujours mieux prendre en compte leurs attentes'.





