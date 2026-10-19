Rubis brille sur sa nouvelle gouvernance, Serica plonge avec les déboires du Triton

Les marchés saluent les volumes records de Mowi, la réforme de gouvernance de Rubis et la cession de Codifrance par Colruyt. Volex, Eutelsat et Serica reculent sur fond de perspectives décevantes, de révision d'objectif de cours et de difficultés opérationnelles.

Actions en hausse

Mowi ( 3,1%) : le spécialiste norvégien de l'élevage et de la commercialisation de saumons et de truites grimpe après avoir annoncé des volumes records de récolte de saumons au troisième trimestre.

Rubis ( 2,4%) : le distributeur français de produits pétroliers bondit après l'annonce d'un projet de transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Cette réforme simplifierait sa gouvernance et supprimerait les droits spécifiques liés au statut de commandité. Une évolution "attendue" selon Bernstein, qui estime qu'elle renforcera l'attractivité boursière du groupe.

Colruyt Group ( 1,9%) : le distributeur belge profite de l'annonce de la vente de sa filiale française Codifrance à Carrefour pour 152 millions d'euros. L'opération devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence.

Planisware ( 1,7%) : l'éditeur de logiciels de gestion de portefeuilles de projets bénéficie d'une recommandation favorable de Bernstein. Le courtier entame le suivi du titre à "surperformance", avec un objectif de cours de 33,50 euros.

London Stock Exchange Group ( 1,1%) : l'opérateur boursier britannique poursuit son rebond, porté par ses initiatives dans l'intelligence artificielle, notamment son partenariat avec Nvidia. Le groupe reste également sous les projecteurs après avoir confirmé des discussions en vue du rachat d'Octus, pour environ 3,5 milliards de dollars.

Actions en baisse

Volex (-4,6%) : le fabricant britannique de câbles et de connecteurs recule malgré un premier semestre qualifié "d'excellent". Le chiffre d'affaires a progressé d'au moins 21% sur un an et le résultat opérationnel se situe dans le haut de la fourchette des attentes du marché. Mais l'annonce d'une "normalisation" de la croissance refroidit les investisseurs.

Eutelsat Communications (-4,5%) : l'opérateur européen de satellites chute après la reprise du suivi par Goldman Sachs, qui valorise le titre 1,60 euro par action. Eutelsat efface ainsi une partie de son spectaculaire rebond de la fin de semaine précédente, alimenté par les restrictions imposées à Starlink en Ukraine.

Serica (-3,6%) : le groupe pétrolier revoit ses prévisions de production annuelle à un niveau légèrement inférieur à 40 000 barils équivalent pétrole par jour. En cause, un nouveau report de la remise en service du navire de production Triton, désormais attendue fin novembre.

Barclays (-2,6%) : la banque britannique souffre de l'ouverture d'une enquête de la Banque d'Angleterre visant certains de ses traders. À la

suite du signalement d'un lanceur d'alerte, ces derniers sont soupçonnés d'avoir présenté de manière trompeuse des prêts illiquides de crédit privé afin de minimiser leur exposition aux risques.

Carrefour (-1,7%) : le géant français de la distribution annonce le rachat de Codifrance au groupe belge Colruyt pour 152 millions d'euros. Si l'opération renforce son réseau de commerces de proximité, elle reçoit un accueil réservé des investisseurs, dans un climat de tensions sociales en France qui pèse sur l'ensemble de la cote parisienne.