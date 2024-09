Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: ambitions à horizon 2027 fixées pour Photosol information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Rubis affiche pour son activité Photosol, les ambitions 2027 d'un portefeuille sécurisé supérieur à 2,5 GWc, ainsi que d'un RBE consolidé de 50-55 millions d'euros, dont une contribution à hauteur d'environ 10% du RBE des initiatives de 'farm down'.



Le groupe prévient que l'allongement des délais de raccordement, évoqué depuis mars 2023, affecte les dates de mise en service de certaines de ses installations, décalant de facto l'objectif annoncé de 1 GWc en opération en 2025.



'Toutefois, à date, le portefeuille sécurisé est cohérent avec l'objectif de 3,5 GWc de capacité en opération en 2030', indique-t-il cependant.





