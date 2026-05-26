Rubio affirme que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert "d'une manière ou d'une autre"

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Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mardi que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert, "d'une manière ou d'une autre", en référence aux frappes américaines contre l'Iran de lundi.

"Le détroit doit rester ouvert, il le sera d'une manière ou d'une autre, donc il doit rester ouvert", a déclaré Rubio aux journalistes à bord de son avion à Jaipur, en Inde.

Il a ajouté que la rédaction du texte de l'accord avec l'Iran pourrait "prendre quelques jours".