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Rubio affirme que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert "d'une manière ou d'une autre"
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 04:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mardi que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert, "d'une manière ou d'une autre", en référence aux frappes américaines contre l'Iran de lundi.

"Le détroit doit rester ouvert, il le sera d'une manière ou d'une autre, donc il doit rester ouvert", a déclaré Rubio aux journalistes à bord de son avion à Jaipur, en Inde.

Il a ajouté que la rédaction du texte de l'accord avec l'Iran pourrait "prendre quelques jours".

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