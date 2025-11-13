RTX subira une charge de 300 millions de dollars au quatrième trimestre, liée au rachat d'obligations de retraite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RTX Corp RTX.N a déclaré jeudi qu'elle subira une charge hors trésorerie avant impôts d'environ 300 millions de dollars au quatrième trimestre liée au transfert de 2,5 milliards de dollars d'obligations de retraite à une unité de Prudential Financial par le biais d'un rachat de rentes.

Le rachat des rentes transférera la responsabilité des paiements à l'assureur pour environ 60 000 retraités et bénéficiaires, soit environ un tiers des personnes couvertes par le régime de l'entreprise de défense.

La transaction devrait être finalisée d'ici le 30 décembre 2025.