RTX sécurise la cohabitation entre réseaux 5G et radars de défense
10/02/2026

La filiale BBN Technologies pilote un projet soutenu par le Department of War des Etats-Unis pour protéger les radars stratégiques lors de l'ouverture de nouvelles bandes de fréquences aux usages commerciaux.

RTX annonce que sa filiale BBN Technologies a remporté un contrat du Department of War, dans le cadre du programme "Advanced Spectrum Coexistence Demonstration".

L'initiative vise à garantir le bon fonctionnement des radars de sécurité nationale lorsque la bande de fréquences 3,1 à 3,45 gigahertz sera partagée avec des réseaux 5G commerciaux. Le projet doit répondre aux limites des outils actuels, capables de gérer les interférences en plusieurs dizaines de minutes, exposant radars et réseaux civils à des interruptions critiques.

Lors d'une première phase, l'équipe développera un gestionnaire de spectre intelligent capable de détecter l'activité radar et de rediriger automatiquement le trafic 5G en quelques secondes. La seconde phase portera sur un prototype avancé, auto-adaptatif et largement automatisé, destiné à un déploiement opérationnel sur des radars et réseaux 5G existants.

Chris Vander Valk, investigateur principal chez BBN Technologies, souligne que l'objectif est de maintenir la fiabilité des radars "même lorsque les fréquences 5G deviennent de plus en plus congestionnées".

