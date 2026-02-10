RTX sécurise la cohabitation entre réseaux 5G et radars de défense
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:33
RTX annonce que sa filiale BBN Technologies a remporté un contrat du Department of War, dans le cadre du programme "Advanced Spectrum Coexistence Demonstration".
L'initiative vise à garantir le bon fonctionnement des radars de sécurité nationale lorsque la bande de fréquences 3,1 à 3,45 gigahertz sera partagée avec des réseaux 5G commerciaux. Le projet doit répondre aux limites des outils actuels, capables de gérer les interférences en plusieurs dizaines de minutes, exposant radars et réseaux civils à des interruptions critiques.
Lors d'une première phase, l'équipe développera un gestionnaire de spectre intelligent capable de détecter l'activité radar et de rediriger automatiquement le trafic 5G en quelques secondes. La seconde phase portera sur un prototype avancé, auto-adaptatif et largement automatisé, destiné à un déploiement opérationnel sur des radars et réseaux 5G existants.
Chris Vander Valk, investigateur principal chez BBN Technologies, souligne que l'objectif est de maintenir la fiabilité des radars "même lorsque les fréquences 5G deviennent de plus en plus congestionnées".
Valeurs associées
|193,470 USD
|NYSE
|-1,37%
A lire aussi
-
Le vice-président américain JD Vance arrive en Azerbaïdjan, au lendemain d’une visite en Arménie, pour un voyage régional visant à consolider un processus de paix négocié par les États-Unis entre les voisins du Caucase. IMAGES
-
Au moins 22 personnes sont mortes en une douzaine de jours dans des inondations qui touchent la Colombie, où des milliers de familles se retrouvent sous l'eau en raison de fortes pluies, inhabituelles à cette période de l'année.
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, les investisseurs se montrant optimistes à la veille de la publication très attendue des chiffres officiels de l'emploi américain du mois dernier. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,32%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
Trois parents britanniques ayant perdu leurs enfants à cause de l'influence des réseaux sociaux se sont rassemblés devant un tribunal civil de Los Angeles à l'ouverture du procès de Meta et Google, accusés d'avoir "fabriqué l'addiction dans des cerveaux d'enfants" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer