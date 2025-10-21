RTX revoit à la hausse ses prévisions pour 2025, la forte demande compensant les inquiétudes concernant les tarifs douaniers

RTX RTX.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, le géant de l'aérospatiale et de la défense se montrant confiant dans sa capacité à surmonter l'impact des tarifs douaniers dans le sillage de la hausse de la demande pour ses missiles et ses services après-vente.

La guerre commerciale de l'administration Trump avait poussé RTX à réduire ses perspectives de bénéfices en juillet et à s'attendre à des coûts tarifaires de 500 millions de dollars cette année.

Mais la pénurie de nouveaux jets commerciaux a continué à stimuler les ventes des fournisseurs de services de maintenance et de réparation tels que RTX, qui misent sur le fait que les compagnies aériennes utilisent des flottes plus anciennes et plus coûteuses.

RTX, qui fabrique les moteurs GTF et est en concurrence avec CFM International, a également bénéficié de l'essor de la demande des constructeurs d'avions qui augmentent leur production.

La division aérospatiale et avionique de l'entreprise, Collins Aerospace, a enregistré un chiffre d'affaires de 7,62 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes de l'unité Pratt and Whitney, qui produit les moteurs des avions A320neo d'Airbus, ont augmenté de 16 % pour atteindre 8,42 milliards de dollars.

Le segment de la défense de l'entreprise a également continué à se renforcer en raison de la forte demande dans un contexte d'escalade rapide des tensions géopolitiques.

Raytheon, l'unité de défense de RTX, a enregistré une hausse de 10 % de ses ventes, principalement grâce à l'augmentation des ventes de ses systèmes de défense aérienne Patriot, utilisés sur le champ de bataille en Ukraine.

RTX s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires ajusté pour l'ensemble de l'année se situe entre 86,5 et 87 milliards de dollars, contre 84,75 à 85,5 milliards de dollars prévus précédemment.

Elle a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté entre 6,10 et 6,20 dollars par action pour 2025, contre 5,80 à 5,95 dollars.

Le chiffre d'affaires total de la société basée à Arlington, en Virginie, a augmenté de 12 % pour atteindre 22,48 milliards de dollars au troisième trimestre.

Son bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,70 $, contre 1,45 $ l'année dernière.