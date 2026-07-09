RTX ouvre un centre d'excellence au Royaume-Uni

La nouvelle installation de Collins Aerospace, filiale de RTX, doit accélérer le développement et la certification de systèmes d'actionnement électriques de nouvelle génération pour l'aéronautique.

Collins Aerospace, filiale de RTX, annonce la mise en service complète de son Engineering Center of Excellence de Wolverhampton, au Royaume-Uni, consacré au développement des systèmes électriques d'actionnement des inverseurs de poussée (elecTRAS).

Le site intègre une plateforme d'essais modulaire et évolutive destinée à accélérer la conception, les tests et la certification de ces équipements. Selon le groupe, cette technologie permet de supprimer les interfaces hydrauliques et de réduire de 15 à 20% le poids du système d'actionnement des nacelles à l'échelle de l'avion. Déjà utilisée sur la famille Airbus A350, la solution elecTRAS totalisait plus de 15 millions d'heures de vol et 2,2 millions de cycles de vol sur plus de 700 appareils à fin 2025.

"Notre Engineering Center of Excellence reflète l'engagement de RTX à fournir des solutions innovantes, efficaces et compétitives pour l'industrie aéronautique", a déclaré Ajay Mahajan, président d'Advanced Structures chez Collins Aerospace.

Le titre évolue autour de son point d'équilibre à Wall Street.