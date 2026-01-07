RTX met en garde contre une "mini-offre" non sollicitée
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 15:08
La maison mère de Raytheon, Collins Aerospace et Pratt & Whitney souligne que le prix proposé par Tutanota, de 130 dollars par action, est environ 31,72% inférieur au cours de clôture de l'action RTX au 6 janvier, veille de cette publication.
RTX recommande donc à ses actionnaires de ne pas apporter leurs actions à cette offre, soulignant aussi qu'elle est soumise à de nombreuses conditions supplémentaires, notamment la capacité de Tutanota à obtenir un financement.
Les actionnaires de RTX ayant déjà apportés leurs actions sont avisés de pouvoir les retirer en suivant les procédures de retrait décrites dans les documents de l'offre Tutanota avant son expiration, actuellement prévue à 17h00 EST le 12 janvier.
Valeurs associées
|191,345 USD
|NYSE
|+0,48%
