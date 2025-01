RTX: hausse de 19% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - Le groupe d'aéronautique et de défense RTX indique avoir engrangé un BPA ajusté en hausse de 19% à 1,54 dollar au titre des trois derniers mois de 2024, pour des revenus en progression de 9% à 21,6 milliards de dollars (+11% en organique hors cessions).



'RTX a réalisé une très bonne année 2024 avec une croissance organique des ventes de 11%, une hausse du BPA ajusté de 13% et une expansion des marges dans ses trois activités (Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon)', souligne le CEO Chris Calio.



Fort d'un carnet de commandes de 218 milliards de dollars et d'une 'demande sans précédent pour ses produits et solutions', RTX vise en 2025 un BPA ajusté de six à 6,15 dollars, et des revenus de 83 à 84 milliards (dont une croissance organique de 4 à 6%).





