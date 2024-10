Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client RTX: fourchettes-cibles remontées pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 14:36









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, RTX indique tabler désormais, pour l'ensemble de 2024, sur un BPA ajusté entre 5,50 et 5,58 dollars (et non plus de 5,35 à 5,45 dollars) et des revenus entre 79,25 et 79,75 milliards (au lieu de 78,75 à 79,5 milliards).



'La demande dans l'ensemble de notre portefeuille, en particulier dans l'après-marché commercial et la défense, reste robuste', explique le CEO Chris Calio, qui revendique d'ailleurs un carnet de commandes record de 221 milliards de dollars.



Sur son troisième trimestre, le groupe d'aéronautique et de défense (Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon) a engrangé un BPA ajusté en hausse de 16% à 1,45 dollar, pour des revenus en progression de 6% à 20,1 milliards (+8% en organique).





