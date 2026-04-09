RTX décroche un contrat majeur pour la défense aérienne des Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 12:14
Raytheon, filiale de RTX, annonce la signature d'un contrat de 627 MUSD avec les Pays-Bas pour la fourniture d'équipements de défense aérienne et antimissile Patriot.
Cette commande commerciale directe comprend la livraison de radars, de lanceurs ainsi que de stations de commandement et de contrôle. Pete Bata, vice-président de Global Patriot chez Raytheon, souligne que l'entreprise accélère actuellement sa production pour livrer ces systèmes critiques dans les meilleurs délais.
Le Patriot demeure l'unique solution de défense au sol éprouvée au combat capable de contrer les missiles de croisière à longue portée et les menaces balistiques tactiques. Ce contrat renforce le rôle central de cette technologie, déjà adoptée par 19 pays dont neuf nations européennes, dans l'architecture de défense des alliés face à des attaques complexes.
A lire aussi
-
(Actualisé avec Chevron et CoreWeave) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,39% pour le Dow Jones .DJI , de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,34% ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 11H20 GMT, au 41e jour du conflit au Moyen-Orient. Le pétrole rebondit à cause des inquiétudes sur la trêve entre l'Iran et les Etats-Unis Les cours du pétrole accélèrent leur rebond jeudi en raison ... Lire la suite
-
L'Union européenne rejette toute idée de "péage" pour emprunter le détroit d'Ormuz, où la liberté de navigation doit être maintenue, a affirmé jeudi un de ses porte-parole. "Le droit international consacre la liberté de navigation, ce qui veut dire ce que ça veut ... Lire la suite
-
Les appels se multiplient jeudi pour intégrer le Liban dans la trêve conclue entre l'Iran et les Etats-Unis, et aussitôt mise à rude épreuve par des frappes israéliennes sur Beyrouth d'une violence sans précédent en cinq semaines de guerre. Ailleurs dans la région, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer