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RTX décroche un contrat majeur pour la défense aérienne des Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 12:14

Le gouvernement néerlandais renforce ses capacités de dissuasion en commandant des systèmes Patriot supplémentaires pour moderniser sa protection contre les menaces aériennes.

Raytheon, filiale de RTX, annonce la signature d'un contrat de 627 MUSD avec les Pays-Bas pour la fourniture d'équipements de défense aérienne et antimissile Patriot.

Cette commande commerciale directe comprend la livraison de radars, de lanceurs ainsi que de stations de commandement et de contrôle. Pete Bata, vice-président de Global Patriot chez Raytheon, souligne que l'entreprise accélère actuellement sa production pour livrer ces systèmes critiques dans les meilleurs délais.

Le Patriot demeure l'unique solution de défense au sol éprouvée au combat capable de contrer les missiles de croisière à longue portée et les menaces balistiques tactiques. Ce contrat renforce le rôle central de cette technologie, déjà adoptée par 19 pays dont neuf nations européennes, dans l'architecture de défense des alliés face à des attaques complexes.

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