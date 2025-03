RTL Group: bénéfice net en baisse en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires stable à 6 254 millions d'euros sur 2024 (contre 6 234 millions d'euros en 2023). Le chiffre d'affaires a baissé de 1,5 % sur une base organique par rapport à 2023, principalement en raison de Fremantle précise la direction.



Les recettes publicitaires télévisées sont restées stables à 2 354 millions d'euros (contre 2 368 millions d'euros en 2023).



L'EBITA ajusté a diminué à 721 millions d'euros (contre 782 millions d'euros en 2023). Il a été pénalisé par une baisse de la contribution au bénéfice du Groupe M6 qui a été partiellement compensée par une augmentation de la contribution au bénéfice de Fremantle et une baisse significative des pertes de démarrage de RTL Deutschland dans le secteur du streaming explique la direction dans son communiqué.



Le bénéfice des activités poursuivies du groupe ressort à 428 millions d'euros (contre 483 millions d'euros en 2023). Le bénéfice total du groupe s'est élevé à 555 millions d'euros en baisse par rapport à 2023 (598 millions d'euros).



Pour l'ensemble de l'année 2025 L'EBITA ajusté devrait augmenter pour atteindre environ 780 millions d'euros indique le groupe.





