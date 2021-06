RSE : Premier maître d'ouvrage entreprise à mission en France, REALITES dévoile son comité de mission

Saint-Herblain (44), le 11 juin 2021, 18h - Entreprise à mission depuis janvier 2021, le groupe de développement territorial REALITES dévoile son comité de mission.

En devenant entreprise à mission, le groupe REALITES s'est engagé à former un comité de mission, instance indépendante, qui sera chargée d'évaluer annuellement si la stratégie déployée par le Groupe est en ligne avec la mission et les objectifs de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) inscrits dans ses statuts.

A partir de mars 2022, le rapport annuel du comité de mission sera ainsi joint au rapport de gestion du Groupe.

Présidé par une collaboratrice de REALITES, le comité de mission rassemble des experts des territoires et de leur aménagement, des spécialistes des enjeux environnementaux, des business à impact positif...