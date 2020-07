Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Un peu plus de 5% de la population espagnole ont été exposés au coronavirus-étude Reuters • 06/07/2020 à 16:47









(Mastic titre) MADRID, 6 juillet (Reuters) - Les résultats de la dernière étape d'une étude sérologique nationale montrent que 5,2% de la population espagnole ont été exposés au nouveau coronavirus, ont annoncé lundi les autorités sanitaires, ce qui confirme les résultats des étapes précédentes. Selon l'étude menée auprès de 70.000 personnes en trois étapes au cours des trois derniers mois, la prévalence du virus n'a pas changé de manière significative depuis la publication des résultats préliminaires, en mai. L'étude suggère également que l'immunité peut être de courte durée : 14% des participants chez lesquels des anticorps a été décelés au cours de la première phase n'en présentaient plus dans la dernière. La perte d'immunité est plus fréquente chez les personnes asymptomatiques. "L'immunité peut être incomplète, elle peut être transitoire, elle peut durer peu et disparaître ensuite", a dit Raquel Yotti, directrice de l'Institut de santé Carlos III et co-directrice de l'étude, lors d'une conférence de presse, La chercheuse a invité les Espagnols à rester prudents, en particulier ceux qui se sont remis du Covid-19 et se considèrent comme immunisés. "Nous devons continuer à nous protéger et à protéger les autres", a-t-elle souligné. L'Espagne, pays fortement touché par le coronavirus, a imposé à la mi-mars des mesures de confinement qui ont été levées progressivement à partir du mois de mai. La Catalogne et la Galice ont toutefois annoncé samedi et dimanche le reconfinement localisé d'environ 270.000 personnes après l'apparition de nouveaux foyers de contamination. Les frontières espagnoles ont par ailleurs été rouvertes au début du mois de juillet. (Nathan Allen, Inti Landauro, Joan Faus, Andrei Khalip, Alex Richardson, version française Elena Smirnova, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.