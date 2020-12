Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Un charnier de la guerre du Kosovo découvert en Serbie Reuters • 04/12/2020 à 17:41









(Titre répété) KIZEVAK, Serbie, 4 décembre (Reuters) - Les restes de ce qui pourrait être les corps d'une quinzaine d'Albanais de souche tués pendant la guerre du Kosovo (1998-1999) ont été retrouvés du côté serbe de la frontière, a annoncé vendredi un membre de l'administration. Plus de deux décennies après la fin du conflit, la recherche des victimes reste un obstacle majeur à la normalisation des relations entre les deux pays, qui souhaitent intégrer l'Union européenne. Les enquêteurs ont découvert le charnier dans une mine à ciel ouvert isolée à Kizevak, dans le sud de la Serbie, grâce à des images satellite. D'après leurs conclusions, il pourrait y avoir jusqu'à 17 corps, a indiqué aux journalistes Veljko Odalovic, chef de la Commission serbe pour les personnes portées disparues. L'identification des responsables de ces décès doit être prioritaire, a estimé Ibrahim Makolli, représentant kosovar des personnes portées disparues. "Ils doivent recevoir le châtiment qu'ils méritent", a-t-il ajouté. La guerre du Kosovo aurait fait plus de 13.000 morts, pour la plupart des Albanais de souche. Les combats ont pris fin en 1999 avec les frappes aériennes de l'Otan qui ont contraint les forces serbes à se retirer. Le Kosovo a proclamé son indépendance en 2008. Le dialogue entre Belgrade et Pristina, qui se sont engagés en 2013 à tenter de résoudre leurs différends sous l'égide des Vingt-Sept, a été interrompu en novembre 2018 avant de reprendre au mois de juillet dernier. (Aleksandar Vasovic ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Philippe Lefief)

