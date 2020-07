Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Trump signe un décret mettant fin au traitement préférentiel de Hong Kong Reuters • 14/07/2020 à 23:56









(Répétition technique) WASHINGTON, 14 juillet (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré mardi avoir promulgué une loi et signé un décret visant à tenir la Chine pour "responsable" de la nouvelle loi de sécurité nationale imposée à Hong Kong. S'exprimant lors d'une conférence de presse depuis les jardins de la Maison blanche, il a indiqué qu'il mettait fin au traitement préférentiel dont bénéficiait Hong Kong en guise de sanction contre la Chine, dénonçant ce qu'il a décrit comme des mesures "oppressives" contre la population hongkongaise. (Jeff Mason, Steve Holland; version française Blandine Hénault et Jean Terzian)

