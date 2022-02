RPT-SYNTHESE-Les Occidentaux annoncent des sanctions financières contre Moscou, l'Ukraine se défend

(Corrige coquille 3e para)

* SWIFT se prépare à se conformer aux restrictions imposées aux banques russes

* Un terminal pétrolier et un gazoduc incendiés en Ukraine

* L'Ukraine remercie les puissances occidentales

par Maria Tsvetkova et Aleksandar Vasovic

KIEV, 27 février (Reuters) - Les puissances occidentales préparent de nouvelles sanctions contre la Russie, dont l'exclusion de certaines banques russes du réseau interbancaire SWIFT, une annonce saluée par Kiev dont les soldats combattent l'avancée des troupes russes.

L'armée russe a tiré des missiles vers plusieurs villes ukrainiennes, mettant le feu à un terminal pétrolier dans la ville de Vassylkiv, au sud-ouest de Kiev, a déclaré la maire de la ville.

De violents combats ont été rapportés près de la ville du nord-est de l'Ukraine, Kharkiv, où les soldats russes ont détruit un gazoduc, a indiqué une agence de communication de l'Etat ukrainien.

"L'ennemi souhaite tout détruire", a déclaré la maire de Vassylkiv, Natalia Balassinovitch.

L'assaut lancé jeudi au petit matin par la Russie est la plus importante offensive militaire contre un Etat européen depuis la Seconde guerre mondiale et menace de bouleverser l'ordre européen de l'après-Guerre froide.

Les journalistes de Reuters présents dans la capitale ukrainienne ont signalé plusieurs explosions ainsi que des coups de feu dans la ville samedi soir.

"Nous avons résisté et repoussé avec succès les attaques ennemies. Les combats continuent", a déclaré Volodimir Zelenski dans une vidéo tournée dans les rues de Kiev et diffusée sur les réseaux sociaux.

Les puissances occidentales ont également déclaré qu'elles imposeraient des restrictions à la banque centrale russe pour limiter sa capacité à soutenir le rouble et à financer son effort de guerre.

"Nous sommes résolus à continuer d'en faire payer le prix fort à la Russie, afin de l'isoler davantage encore du système financier international et de nos économies", ont indiqué les dirigeants des puissances occidentales.

"Nous mettrons ces mesures en oeuvre dans les jours à venir", était-il ajouté dans un communiqué endossé par les Etats-Unis, le Canada, la Commission européenne, la France, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. nL8N2V200C

"NOUS REMERCIONS NOS AMIS"

Les Occidentaux ont assuré s'engager "à ce qu'un certain nombre de banques russes soient coupées de SWIFT", a déclaré samedi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un communiqué.

Les banques concernées par les sanctions n'ont pas été nommées, mais un diplomate européen a indiqué que 70% du marché banquier russe serait touché.

Cette décision, que le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a qualifié d'"arme nucléaire financière", frappera de plein fouet le commerce russe.

Le réseau interbancaire international SWIFT permet d'envoyer les messages servant à initier les paiements internationaux. Le réseau a indiqué se préparer à mettre en oeuvre dans les prochains jours les mesures annoncées par les Occidentaux.

nL8N2V201Y

Ces mesures visent à empêcher Vladimir Poutine d'utiliser les 630 milliards de dollars (Environ 559 milliards d'euros) de réserves en devises de la banque centrale pour envahir l'Ukraine et défendre le rouble.

Ursula von der Leyen a déclaré que les alliés empêcheraient la Russie d'utiliser "son trésor de guerre".

Le président ukrainien Volodimir Zelenski a remercié dimanche le président français Emmanuel Macron pour sa contribution aux mesures collectives concernant SWIFT, a annoncé l'Elysée. nL8N2V200J

"Nous remercions nos amis pour leur engagement à exclure certaines banques russes du réseau interbancaire SWIFT" et à "paralyser les avoirs de la banque centrale de Russie", a écrit sur Twitter le Premier ministre ukrainien Denys Shmygal.

nL8N2V118X

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EXPLAINER-Banks brace for sanctions spiral after Russia invades Ukraine nL1N2UZ0GZ Graphic showing areas of fighting https://graphics.reuters.com/RUSSIA-UKRAINE/lbvgnznyypq/graphic.jpg ANALYSIS-Putin's end-game? Split Ukraine and install 'tame' leadership, analysts say nL8N2V05Y8 Smartphone in hand, Ukraine's president takes centre-stage in a capital under attack nL8N2V10FE FACTBOX-How Ukraine's armed forces shape up against Russia's

nL1N2UZ0FK TIMELINE-Ukraine's turbulent history since independence in 1991

nL1N2UZ0KV NEWSMAKER-Former comic actor Zelenskiy is unlikely war leader for Ukraine nL8N2U7739

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

(avec Natalia Zinets, Alan Charlish, Fedja Grulovic et les rédactions de Reuters, rédigé par Robert Birsel, Gareth Jones et Alex Richardson; version française Camille Raynaud)