RPT-Pas de négociations sur une éventuelle cession au sein du groupe-Arnaud Lagardère

(Répétition technique, texte sans changement) PARIS, 5 novembre (Reuters) - Il n'y a pas de négociations sur une éventuelle cession au sein du groupe ni sur une éventuelle modification du statut de société en commandite, a annoncé jeudi Arnaud Lagardère. Le gérant commandité de Lagardère LAGA.PA s'exprimait à l'occasion d'une conférence téléphonique avec des analystes pour la présentation du chiffre d'affaires du troisième trimestre. (Matthieu Rosemain, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -0.15%