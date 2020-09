Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT LEAD 1-Dublin va proposer deux candidats pour remplacer Phil Hogan-source Reuters • 04/09/2020 à 16:30









(précisions) DUBLIN, 4 septembre (Reuters) - Le gouvernement irlandais va proposer les noms de deux candidats pour intégrer la Commission européenne après la démission de Phil Hogan de son poste de commissaire au Commerce, a-t-on appris vendredi de source gouvernementale. Dublin va proposer Mairead McGuinness, vice-présidente du Parlement européen, et Andrew McDowell qui fut pendant quatre ans l'un des huit vice-présidents de la Banque européenne d'investissement. Phil Hogan, a démissionné fin août après avoir été accusé d'avoir enfreint les consignes sanitaires en vigueur pour prévenir la propagation du coronavirus en Irlande, son pays d'origine. Il est toutefois probable que le poste de commissaire au Commerce soit confié à un autre membre de l'exécutif européen, a-t-on appris de source diplomatique. "Il y a un consensus qui se forme autour de l'idée selon laquelle l'Irlande ne conservera pas le portefeuille de commissaire au Commerce", a dit une source de Reuters. Selon plusieurs autres sources, le poste de commissaire au Commerce pourrait échoir au Belge Didier Reynders, actuellement commissaire à la Justice. (Padraic Halpin; version française Nicolas Delame)

