RPT-La tempête Hanna devient un ouragan à l'approche du Texas

(RPT codes) PARIS, 25 juillet (Reuters) - La tempête Hanna est devenue samedi le premier ouragan de 2020 et s'approche de la côte du Texas aux Etats-Unis, selon le centre américain des ouragans NHC. Le NHC indique que l'ouragan sera accompagné de vents d'environ 120 km/h. Le NHC s'attend à ce que l'ouragan faiblisse rapidement au fur et à mesure de son déplacement à l'intérieur des terres. (Shubham Kalia, version française Matthieu Protard)

